В НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который снизил бы зависимость Европы от российского газа.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает La Vanguardia.

Предполагается, что они допускают возрождение проекта Midcat. Речь идет о строительстве газопровода по маршруту Испания-Франция-Германия в ближайшие годы для доставки алжирского газа и СПГ.

«Это фактически переосмысление старого проекта бывшего французского лидера Шарля де Голля в 1950-х годах по доставке алжирского газа на заводы в бассейне Рейна», – рассказывают в издании.

Возобновление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в Европу сейчас находятся в рабочих столах НАТО.

Напомним, министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек призвал Германию снизить свою зависимость от российского природного газа на фоне продолжающегося напряжения вокруг украинских границ.

Ранее сообщали, что Украина и Польша договорились построить газопровод, который даст возможность нарастить объем газа в сторону восточной границы Польши.