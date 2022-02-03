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Правительство Украины просит Германию прекратить блокировать поставку оружия третьими странами. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы просили у правительства Германии прекратить блокировать поставку оружия другими странами. Например, просьбу правительства Эстонии поставить в Украину оружие производства еще ГДР», - сказал он, добавив, что Германия отказывает.

Германия, по его словам, также блокирует поставку на Украину оружия по линии NSPA – специального агентства, которое позволяет прозрачно приобретать оружие.

«Мы просим не блокировать возможность нам защищаться», - заявил Резников.

При этом, по его словам, информация о поставке на Украину 5 тыс. шлемов пока существует только на уровне заявлений. «Ни одного письменного ответа мы не получили», - сказал он.

В конце января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия собирается поставить Украине 5 тыс. защитных военных шлемов. При этом, по информации газеты Welt, Украина просила бронежилеты и 100 тыс. шлемов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что Германия не поставляет партнерам летального оружия, речь может идти только о защитном военном оборудовании.
Forbes.ua

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