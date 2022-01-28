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Новый дудл от Google в Украине посвящен пейзажисту Архипу Куинджи, чье 181-летие со дня рождения отмечалось 27 января.

Архим Куинджи родился в семье сапожника-грека в селе Карасевка поблизости Мариуполя. В детстве учился он плохо, зато рисовал буквально на всем, что попадалось под руку. Из-за бедности семьи мальчику пришлось подрабатывать случайными заработками. По мнению историков, продавец хлеба, который его нанимал, первым увидел талант Куинджи и посоветовал отправляться в Крым, чтобы стать учеником известного художника-мариниста Ивана Айвазовского.



13-летний Архип прошел больше 250 миль до Феодосии и попал к популярному живописцу, но ему позволили только толочь краски да красить заборы. Через два месяца Куинджи вернулся в Мариуполь и начал работать ретушером у фотографа.

С третьей попытки он становится свободным слушателем в Императорской Академии искусств в Санкт-Петербурге. Здесь и состоялось знакомство Куинджи с художниками-передвижниками, которые оказали на его творчество значительное влияние. Работы Куинджи были показаны на выставках Общества передвижников и были весьма успешны. О нем как талантливом и самобытном художнике заговорили.

Однако из-за того, что в академии внимание к европейским методам живописи было ограничено, а собственные традиции отличались жесткостью Куинджи решает бросить обучение.

Большинство работ Куинджи хранится в государственных музеях России. Некоторые – в галереях Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении.

Особое место в жизни Архип Куинджи занимала картина «Лунная ночь на Днепре». Художник называл ее главной картиной своей жизни.

На картине изображен берег Днепра. Линия горизонта сильно опущена вниз, из-за чего большую площадь картины занимает небо. Свет луны отражается в реке. Еще до публичного показа картину продали князю Константину Романову.

Куинджи настолько любил свое произведение, что в 1880 году устроил выставку одной картины. Чтобы увидеть «Лунную ночь на Днепре» в Санкт-Петербурге люди выстраивались в очередь.

Посетителей привлекала реалистичность света на картине и необычные цвета, использованные художником. Очевидцы рассказывали, что некоторые заглядывали за картину - им казалось, что оттуда картину подсвечивает лампа, столь реалистичным было лунное сияние на холсте.

Поговаривали, что Куинджи использует иллюзионистские приемы при демонстрации картины, кто-то говорил о необычных красках, другие видели здесь связь художника с нечистой силой.

На самом деле Куинджи, которого еще называли художником света, удавалось находить правильные решения. К примеру, в своих работах он использовал краски на основе битума, которые идеально подходят для изображения темных объектов.

Но именно из-за этих красок оригинал шедевра потемнел и сейчас экспонируется копия шедевра.

В том же 1878 году Архип Куинджи начинает работу над картиной «Вечер в Украине». Над ней художник трудился почти полвека — 23 года.
ForUm

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