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Війна

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували хімічний завод у Московській області

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували хімічний завод у Московській області

У ніч проти 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складниками Сил оборони атакували Краснозаводський хімічний завод, що у Московській області РФ.

Про це повідомили в Генеральному штабі московитів.

Отож, іще раніше низка OSINT-ресурсів повідомляли, що дрони атакували хімічний завод у Краснозаводську. Місцеві повідомляли про вибухи там.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, на цьому підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів і боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Результати вогневого ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України», — додали в Генштабі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

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