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Украина не имеет возражений по поводу ответа США на предложения России по безопасности, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило», - написал он в Twitter.

 

 

Посол США в Москве Джон Салливан 26 января передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьезного диалога, но нет реакции на главный вопрос России.
ForUm

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