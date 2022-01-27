Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, сам связался с правоохранителями и сдался им.

Об этом сообщил заместитель директора Теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов, который сейчас находится на месте происшествия.

По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.