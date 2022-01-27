Європейським політикам та урядовцям доводиться вибачатися за своїх колег, а декому це коштує посади. Днями на тлі скандалу через заяви командувача ВМС Німеччини, що окупований Росією «Крим ніколи не повернеться до складу України», він подав у відставку. 26 січня за вислови президента Хорватії, що «Україні не місце в НАТО» і «Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн», публічно вибачився прем’єр-міністр тієї балканської країни. Чому так стається і які були ще інші випадки необґрунтованих заяв і вибачень у минулому?

Радіо Свобода проаналізувало, як європейські країни, політики та посадовці вибачаються за заяви своїх колег щодо України.

Вибачення прем’єра за президента Хорватії

25 січня президент Хорватії Зоран Міланович зробив низку критичних заяв щодо України. Зокрема, відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на можливе масштабне вторгнення російських військ в Україну, президент Хорватії сказав: «Ми не матимемо з цим нічого спільного. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону) останнього хорватського солдата».

«Хорватія має втекти від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником», – заявив Міланович.

Міланович також додав, що «Україні не місце в НАТО», назвав Україну однією з найкорумпованіших країн», а події Майдану 2014 року «переворотом».

У МЗС України висловлювання президента Хорватії про Революцію гідності назвали образливими, а слова про членство України в НАТО і недоречність допомоги Україні у конфлікті з Росією – такими, що викликають «глибоке розчарування». Згадали і про допомогу, яку українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулого року.

У відомстві наголосили, що заяви Мілановича «ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі».

Хорватія є парламентською республікою, президент не має великих владних повноважень, однак він є головнокомандувачем Збройних сил Хорватії.

26 січня прем’єр-міністр Хорватії, політичний опонент Мілановича Андрей Пленкович засудив висловлювання президента та попросив вибачення в українців.

«Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості», – йдеться у заяві Пленковича, розміщеній на урядовій сторінці у твіттері.

Як заявив прем’єр, «політика Хорватії полягає у зниженні напруженості, запобіганні конфліктам і підтримці цілісності України».

У відставку через заяви про Крим

Декількома днями раніше МЗС України так само категорично висловило невдоволення словами командувача ВМС Німеччини віцеадмірала Кая-Ахіма Шенбаха.

Він сказав, що Крим втрачений для України назавжди і ніколи не повернеться до її складу, що Путіна потрібно «поважати», а хвилювання з приводу вторгнення російських військ в Україну, що, можливо, готується, назвав «абсурдними». І взагалі з Росією треба, на думку адмірала, «співпрацювати».

Представник Міністерства оборони Німеччини, а потім і сама міністр Крістіна Ламбрехт заявили, що висловлювання віцеадмірала «ні по суті, ні за формулюваннями» не відповідають офіційній позиції країни.

Згодом адмірал написав у твітері, що сказане ним було його особистою думкою та по суті «безумовною помилкою».



Численні вибачення за президента Чехії

10 жовтня 2017 року на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі президент Чехії Мілош Земан назвав анексію Криму Росією «доконаним фактом» і припустив можливість «певної компенсації» за анексований Росією український Крим «у фінансовій формі» чи «нафтою або газом».

Він також вкотре виступив проти чинних санкцій ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними». Земан вказав, що висловлює особисту позицію.

Заява Мілоша Земана викликала обурення офіційного Києва, в МЗС слова президента Чехії щодо Криму сприйняли як цинізм.

Тодішній прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що виступ президента країни Мілоша Земана суперечив зовнішній політиці країни і був виголошений без узгодження з урядом.

«Виступ Земана в Раді Європи різко суперечив нашій зовнішній політиці, і президент не мав на нього ніякого мандату чеського уряду», – написав тодішній прем’єр-міністр.

Тоді ж, у жовтні 2017 року, у Чехії попросили вибачення в України. До посольства України у Чеській республіці надійшли письмові вибачення від численних громадян через заяву Земана про Крим.

Крім того, вибачились перед українцями чеський міністр сільського господарства і чеські євродепутати.

Вже наприкінці січня 2018 року євродепутат від Чехії Яромір Штетіна публічно попросив вибачення за заяву проросійського президента Земана у лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в Європарламенті.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Це єдиний президент в Євросоюзі, який публічно підтримав Кремль після анексії Криму, назвав російську агресію в Україні «громадянською війною», а українців – «бандерівцями».

Але в Чехії, згідно з Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції ЄС, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.

Вибачення за жарт прем’єра Словаччини

2 березня 2021 року під час радіоефіру в прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича запитали, що саме він пообіцяв Росії в обмін на російську вакцину від COVID-19. «Закарпатську Україну», – відповів прем’єр.

За день до цього уряд Словаччини повідомив про закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини «Спутнік V».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував той жарт прем’єр-міністра Словаччини.

«Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною», – написав Кулеба у твіттері.

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок вибачився перед Україною за невдалий жарт Матовича.

«Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем’єр-міністра Словацької республіки Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини», – написав Корчок тоді у фейсбуці.

Згодом Матович особисто попросив вибачення в українців за свій жарт та заявив, що нічого не обіцяв росіянам, а хотів надати людям безпечну вакцину.

«Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже ясною. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Перепрошую у всіх українців за свою недоречну реакцію, яка може підірвати їх справедливі зусилля», – написав Матович у твітері.

Він позначив у своєму дописі президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і написав українською мовою: «Словаччина – твій друг».