BMW M3 на трэке оказался круче, чем модель M4 – рассказываю, почему

Автомобили марки BMW всегда отличались спортивным характером, но больше всего это было выражено в серии М. Первой в этом году в Украину попала BMW M4 нового поколения, но только в версии с классическим задним приводом. Полноприводная xDrive приехала в салоны официальных дилеров чуть позже, вместе с BMW M3.

Но какая модель более спортивная? И есть ли отличия между купе и седаном на спортивной трассе? Если исходить из логики, несмотря на одинаковые характеристики, BMW M4 должна быть чуть лучше – это же купе! Такие автомобили по умолчанию должны быть более спортивными!

Вообще, покупка BMW третьей серии, тем более в версии М – это компромисс между выбором семейного и спортивного автомобиля. На этой машине всю неделю можно ездить на работу и по личным делам, а в выходные отправиться на трек и зажечь там. Даже в версии с кузовом купе BMW «тройка» может условно претендовать на роль универсального семейного автомобиля – это вам не родстер Mazda MX-5!

Чтобы окончательно убедить себя в превосходстве купе над седаном или наоборот, остаётся только отправиться на специализированную трассу и сравнить два автомобиля с одинаковыми двигателями и полным приводом xDrive.

Заодно можно сравнить поведение на треке с заднеприводной классикой – BMW M4. Что интересно – в версии купе есть выбор между полным и задним приводом, тогда как седан безальтернативно предлагается только с xDrive.

Найти такой интересный автомобиль, как BMW M3/М4 в Украине не так-то просто. Покупка у официального дилера – это дорогое удовольствие, а искать что-то на рынке б/у – это риски нарваться на авто с мутной историей, аварийное и восстановленное.

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Перед тем, как начать тест, нужно отметить, что BMW М3/М4 нового поколения в Украине предлагаются только с двигателем S58 на 510 л. с. Это трёхлитровый мотор нового поколения.

Сухой асфальт

Прежде чем сравнивать между собой два по идее одинаковых автомобиля с полным приводом, отличающиеся только типами кузова, нужно протестировать заднеприводную модификацию BMW M4. Конечно, для полноты картины надо бы попробовать такую же М3, но её в новом поколении просто не существует.

Автомобиль оснащён большим количеством электронных помощников, поэтому управлять им без того, чтобы они не мешали чувствовать слияние с трассой, не очень получается. Это сказывается во всём – разгон, торможение, вхождение в повороты. Рулевое управление кажется слишком острым.

Конечно, владелец заднеприводного BMW M4 со временем привыкнет к нюансам, но новичку справиться с таким мощным автомобилем сложно. Тут приходится прислушиваться к ощущениям и искать подход к автомобилю. В сочетании с высокими скоростями и недостатком опыта вождения заднеприводных авто это может быть просто опасным.

После заднего привода, BMW M4 xDrive ведёт себя более предсказуемо. За счёт наличия тяги на передней оси, автомобиль сложнее пустить в занос, не рассчитав усилие нажатия педали газа. В поворотах шасси становится более стабилизированным.

Из-за полного привода вес автомобиля увеличился на 50 кг. Это нужно учитывать перед вхождением в повороты на треке и сбрасывать скорость больше, чем в версии с задним приводом.

Вообще, сравнивая поведение BMW M4 с разными типами привода на сухом треке, можно отметить, что с полным приводом ездить проще, а с задним интереснее, но только если заглушить электронные помощники.

Обычно острота руля лучше чувствуется именно в заднеприводных вариантах, но в случае с BMW M4 разница не видна. Инженерам баварского концерна удалось таким образом внедрить свой xDrive, что на управляемости это не сказалось.

Интересно, что отличить внешне полноприводную версию М4 от заднеприводной сможет только профессионал. Заглянув вглубь передней арки, он увидит, что колёсная формула тут 4х4. Ещё можно узнать об этом в салоне, разбираясь с режимами вождения.

В остальном автомобили внешне никак не отличаются. Шильдика xDrive или 4х4 тут нет, его решили не вешать, непонятно почему.

Перед тем, как сесть за руль седана BMW M3, нужно отметить, что сами производители позиционируют купе более спортивным. Это можно понять по наличии такой дополнительной опции, как карбон-керамические тормоза. У седана заказать их невозможно.

Но нужно понимать, что карбон-керамика нужна только на гоночном треке. В обычной жизни они скорее мешают, ведь их нужно предварительно прогревать, чтобы добиться максимального эффекта.

Сев за руль более универсального и семейного седана BMW M3 (он только полноприводный), с удивлением обнаруживаешь, что этот автомобиль приятнее и проще в управлении. Возможно, что это разница из-за разной жёсткости кузова.

Внешне BMW M3 выглядит более спортивной, и она не похожа на обычную «тройку».

Сравнивая поведение BMW M3/М4 на треке с более спортивной на вид Mazda MX-5, новички с удивлением обнаруживают, что японскому автомобилю до более универсальных БМВ далеко. Для профессионалов ничего странного в этом нет – БМВ М-серии по мощность превосходят японский родстер более чем в 2,5 раза!

Поведение на мокром асфальте

Естественно, тест на треке был бы не полным, если бы не удалось протестировать BMW M3/М4 сразу после дождя. Новичков следует предупредить, что без должных навыков вождения изображать из себя гонщика в таких условиях не стоит – опасно.

Более слабый зацеп шин на мокром асфальте не оставляет в тесте заднеприводному автомобилю никаких шансов. M xDrive вообще не видит разницы между состоянием асфальтного покрытия, а вот с задним приводом так шутить не получится – электроника быстро включается в работу, дабы поумерить пыл водителя и спасти его от ДТП.

Но после того, как все автомобили были протестированы, пришло понимание, что классика всё же управляется веселей. Поэтому на сухом асфальте лучше отключать переднюю ось на полноприводных версиях. Вот только любителям трековых заездов это всё равно не понравится – лишние 50 кг на передней оси негативно скажутся на управляемости.

Так что для обычных водителей, редко посещающих треки, лучшим выбором будет полноприводная версия BMW M3/М4. Для тех, что не мыслит свою жизнь без гонок – лучше взять М4 с классическим задним приводом.

Но во время трековых заездов были отмечены некоторые конструкторские недоработки, присущие как BMW M3, так и М4. Например, звук двигателя не соответствует тому, что привыкли слышать любители спортивных автомобилей. Конечно, можно переделать всю систему, но кто будет этим заниматься на новом дорогущем авто?

Кнопки на мультируле для спортивного автомобиля – это не самое лучшее решение, во время активной работы рулём они то и дело задеваются. Настройки электроники сложноваты – пока разберёшься, можно безнадёжно отстать от соперника.

В любом случае, для обычного водителя седан BMW M3 – это лучший выбор. И дело тут даже не в универсальности такого типа кузова. Автомобиль интереснее ведёт себя на треке. Как этого удалось добиться производителю – неизвестно.

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