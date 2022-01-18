Украина сделает все, чтобы быть готовой к проведению матчей мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) на самом высоком уровне в случае получения такого права. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время встречи с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа).

Представители ФИБА Европа прибыли в Украину для оценки состояния готовности к проведению соревнований в Киеве и Львове, заявленных Федерацией баскетбола Украины как города, которые будут принимать чемпионат.

Тимошенко рассказал о планах постройки в Киеве многофункциональной спортивной арены на 15 тыс. 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра, и будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025. Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости планируется создать большую парковую зону.

Кроме того комиссия ФИБА Европа 17 января посетила Львов, где ознакомилась с проектом строительства многофункциональной арены на 10 тыс. зрительских мест. Эта площадка сможет принимать игры группового этапа турнира. Арена должна быть готова не позже ноября 2024 года.

«При этом я хочу заметить, что большинство проектов в рамках «Большого строительства» мы завершаем раньше установленных сроков», – подчеркнул Тимошенко.

По его словам, кроме этих арен строят многофункциональные комплексы, рассчитанные на меньшее количество зрителей, еще в нескольких украинских городах.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отметил, что развитие инфраструктуры, в частности, спортивной, сегодня является государственной политикой в ​​нашей стране. Он выразил надежду, что окончательное решение о месте проведения Евробаскета-2025, которое должно быть принято 29 марта 2022 в Мюнхене, будет в пользу Украины.

Руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил, что для них очень важно наблюдать такую ​​мощную поддержку заявки на проведение Евробаскета на уровне руководства государства и увидеть четкие конкретные планы.

Он отметил слаженную работу и высокий уровень координации центральных и местных властей в подготовке к Евробаскету.