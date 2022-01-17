В России намекают на возможность размещения ядерных ракет вблизи территории США, если страны Запада не пойдут на уступки по вопросу расширения НАТО.

Об этом идет речь в воскресной публикации The New York Times, передает Укринформ.

Отмечается, что президент Путин хочет расширить сферу влияния России в Восточной Европе и заручиться письменными обязательствами США и НАТО о том, что Альянс не будет расширяться за счет постсоветских стран. В противном случае, говорили представители российской стороны в кулуарах прошедших на прошлой неделе переговоров, Москва прибегнет к мерам, которые будут остро ощущаться в Европе и США.

В частности, прозвучали намеки – впрочем, не до конца сформулированные – что ядерное оружие может быть размещено недалеко от побережья США, что до пяти минут сократит время полета ракет до Вашингтона.

Эти намеки, указывает NYT, совпадают с оценками американской разведки по поводу возможных намерений России относительно развертывания ядерных сил, в частности тактического ядерного оружия или нового арсенала гиперзвуковых ракет.

Кроме того, отмечается в публикации, армия российских хакеров может посеять хаос в электросетях Европы и США.

В то же время, комментирует издание, все это может быть блефом Путина – частью кампании устрашения и способом привлечь к себе внимание Байдена, который считает основным соперником США экономически развитый Китай, а не Россию.

Напомним, в Европе состоялся ряд дипломатических мероприятий, на которых обсуждались вопросы европейской безопасности и снижения напряженности вокруг Украины, возникшей в результате концентрации российских войск. Переговоры западных стран с Россией ожидаемо завершились без подвижек.