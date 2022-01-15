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Качественная реклама нужна абсолютно всем. От простого концерта начинающей музыкальной группы до масштабной благотворительной акции. Существуют разные способы оповещения, коммуникации и привлечения аудитории. Желательно совмещать несколько ресурсов и каналов.

Плакаты и вывески — наружная реклама

В зависимости от места проведения вашего мероприятия можно найти разные локации и форматы рекламы. Наиболее распространенный из них — плакат или постер. Это достаточно большой по размеру лист бумаги с основной информацией. Классические шаблоны для афиши концерта уже содержат главные данные:

  • название и цель мероприятия;
  • время и место;
  • преимущества для посещения.

Такие плакаты привлекают внимание за счет красивого визуала. Можно использовать нетипичные фото, яркие шрифты. Но в любом случае все должно гармонировать.

Социальные сети — поиск своей аудитории

Если ваш проект может заинтересовать людей, которые находятся в социальных сетях, то нужно воспользоваться этим ресурсом. К примеру, в Инстаграм преимущественно находятся люди от 16 до 35 лет. Вы можете воспользоваться такими методами продвижения:

  • таргетированная реклама Stories и постов по интересам аудитории;
  • ведение собственной страницы и постоянная коммуникация.

Так можно повысить интерес потенциальной аудитории и создать определенный имидж. Чаще всего интерактив и постоянная связь помогают в этом.

Буклеты и флаеры — общение через печать

Еще один способ — раздавать буклеты и флаеры прохожим. Делать это можно в непосредственной близости от места мероприятия. Вероятность посещения этими людьми не всегда высока. Однако можно воспользоваться маркетинговым миксом и предложить небольшую скидку.

Также можно заинтересовать человека, показав сразу выгоду от посещения. Для правильного оформления вы можете посмотреть примеры и найти вдохновение на crello.com/ru. Здесь присутствует достаточно вариантов, которые могут пригодиться вам в составлении всех объявлений — от наружной рекламы до социальных сетей.
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