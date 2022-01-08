В американских СМИ появилась информация, что администрация Байдена готова обсудить с РФ сокращение военного присутствия США в Восточной Европе. В Белом доме заверяют, что это ложь, пишет UA.NEWS.

Как ранее сообщало NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере национальной безопасности, в Белом доме «составляют список вариантов изменения военного присутствия в Европе для обсуждения с Россией на переговорах». По словам одного из чиновников, если Россия захочет обсудить сокращение своего присутствия в регионе, США будут готовы обсудить конкретные шаги. При любом изменении военного присутствия США в Европе России придется предпринять ответные равноценные шаги по сокращению своих сил, и простого отвода российских войск от Украины будет недостаточно.

После публикации этой информации официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн в twitter ее опровергла. «Администрация не рассматривает вопрос о сокращении войск в Европе, как следует из сообщения. Администрация не обсуждает с Россией количество войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше. И вопреки сказанному «неназванным официальным источником», администрация не составляет список возможных изменений в военных мероприятиях, для обсуждения на предстоящих переговорах. Эти три утверждения неверны», — сказала Хорн. Сотрудник Госдепартамента также заявил после публикации: «В распространенном отчете есть три ключевых утверждения, и эти три утверждения ложны».