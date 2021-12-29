Современные производители предлагают большой выбор наушники – не сложно потеряться среди такого разнообразия. Модели отличаются не только форм-фактором и качеством звука, но и цветами, дизайнерским оформлением. Если наушники купить в Киеве планируете для ребенка, то к выбор стоит подходить особенно тщательно.

Слух – важная функция организма, которая от момента рождения позволяет знакомиться с миром. Корректное функционирование органов слуха имеет большое значение для каждого человека, и заботиться о нем следует с раннего детства.

Современные модели наушников делятся на четыре основных группы:

Вкладыши. Отличаются компактными размерами и максимальным соответствием анатомическим особенностям ушной раковины. Они легкие, практически незаметны визуально и при использовании. Это достаточно удобный формат, воспроизводящий звук среднего качества. Однако некоторые уверены, что такой вариант является самым небезопасным, так как источник воспроизведения звука располагается очень близко к барабанной перепонке и звук передается прямо в слуховой канал. Считается, что это способствует перенапряжению не только слуха, но и головного мозга. Вакуумные или внутриканальные модели. Очень схожи со вкладышами, но при этом оснащены резиновыми или силиконовыми амбушюрами, которые обеспечивают хорошую пассивную шумоизоляцию. При воспроизведении музыки пользователь может насладиться нижними, средними, верхними нотами, при этом он не будет слышать шумов извне. Мониторные или полноразмерные модели. Зачастую используются для гейминга или для решения профессиональных студийных задач. Полностью покрывают ухо, что препятствует проникновению посторонних звуков. Как правило, в таких устройствах звук находится на достаточно высоком уровне. Накладные – упрощенный вариант полноразмерных. Они не полностью закрывают ухо, но конструкции достаточно для получения качественного объемного звучания.

Сегодня особенно актуальны беспроводные модели, которые имеют существенное преимущество перед проводными аналогами – они не имеют проводов, которые могут стать помехой на пути к поглощению контента. Современные модели одеты в стильные зарядные кейсы, способны на протяжении длительного времен воспроизводить музыку. Однако слишком маленьким детям они вряд ли подойдут, так как наушники, не соединенные проводами, можно легко потерять.

В целом, использовать детям такие устройства нежелательно. Однако если есть необходимость, лучше отдать предпочтение недорогим, компактным вариантам, выполненным из качественных сертифицированных материалов. Также родителям следует объяснить чаду, что прослушивание музыки на большой громкости может негативно отразиться на слуховом аппарате.