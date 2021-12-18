Президент Владимир Зеленский ответил на вопросы, касающиеся тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис Президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, издание "УП" опубликовало видеозапись, на которой журналист Михаил Ткач общается с президентом.
В частности, журналист спросил, для чего Илья Павлюк тайно заезжает в Офис Президента и какие вопросы решает.
На это президент ответил так: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет".
На уточняющий вопрос о том, чем Павлюк занимается в ОП и какие обязанности выполняет, Зеленский ответил: "Я думаю, тем же, чем и вы, когда вы приходите, иногда. Вы же заходите в Офис?"
При этом указывается, что Ткачу не удалось задать вопрос сразу, ведь охрана президента оттолкнула его. Во время суматохи охранник делал вид, будто его выталкивает толпа из-за спины, а не он сам толкал журналиста.
Президент вместе с супругой посещали церемонию открытия новогодней елки возле Офиса Президента на Банковой.
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