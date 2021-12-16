Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности использовать все существующие форматы переговоров, а также приветствовать новые возможные форматы, которые помогли бы прекратить войну на Донбассе и принести мир на всю территорию страны. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ на полях шестого саммита Восточного партнерства, который продолжается в Брюсселе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Мы за то, чтобы переговоры были в нескольких форматах. Мы подтверждаем готовность к Нормандскому формату. Об этом мы сегодня говорили с президентом Французской Республики. Также была встреча с канцлером Германии и знакомство с ним. Мы разговаривали и втроем – три страны Нормандского формата. Говорили о конкретных деталях, шагах по встрече в Нормандском формате. В целом есть общая позиция, рассматриваем возможность этой очень важной встречи (нормандской четверки, – ред.)», – рассказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что эта встреча нужна, прежде всего, в контексте ситуации безопасности в нашем государстве. Украинская сторона хочет урегулировать вопрос о возвращении к режиму полного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и открытии двух КПВВ на линии разграничения.

«Именно это должны донести лидеры Нормандского формата к Российской Федерации, и результатом этого должна быть встреча в Нормандском формате. Если Россия действительно заинтересована в урегулировании этого вопроса», – считает он.

Зеленский также высказался за активное вовлечение Соединенных Штатов Америки в процесс мирного урегулирования, о чем он сказал президенту США Джозефу Байдену во время их переговоров.

«Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных, а не эпизодических ролей в мирном урегулировании. И если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы можем идти по параллельному треку, – отметил он и добавил: – Мы готовы к трехсторонним саммитам. Но не может без Украины решаться что-нибудь об Украине».

Кроме того, Зеленский еще раз подчеркнул, что наше государство готово к любому формату переговоров с Российской Федерацией.

«Мы об этом говорим открыто и уже не в первый раз. Нужно такое же желание остановить войну и со стороны Российской Федерации», – сказал президент Украины.