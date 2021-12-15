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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Юраша послом Украины в Ватикане.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как сообщает Европейская правда, Андрей Юраш – религиовед и эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, является доцентом Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. В 2014-2020 годах возглавлял департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.

Также он отец народного депутата от «Слуги народа» Святослава Юраша.
ForUm

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