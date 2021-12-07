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6 декабря. Картина дня 61

Во вторник, 7 декабря, около 7:55, вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница». Погибли 13 человек и 6 человек травмированы.

7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной полоныне Руна Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе.

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого «прокурора» аннексированного Крыма Натальи Поклонской, подозреваемой в государственной измене.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Донецкого аэропорта Петру Полицяку посмертно.
ForUm

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