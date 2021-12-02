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Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Верховная Рада продлила на год – до 31 декабря 2022 года включительно – закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Совет ЕС решил предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку с занимаемой должности.

ФСБ сообщила о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из них якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.  В СБУ заявили, что подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно сквозь призму гибридной войны.
ForUm

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