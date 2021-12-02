также в разделеПолитика
Лавров: РФ готова к открытию отдельного канала диалога с США по Украине
Аваков отрицает встречу с Ахметовым
Чиновников обяжут декларировать двойное гражданство 11
Лавров: НАТО «играет с огнем», обещая Украине вступление в альянс 14
Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве 24
Блинкен обещает экономические санкции в случае вторжении РФ в Украину 10
Столтенберг: Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться без России 19
Зеленский назначил на должности 28 судей, двое из них – судьи Майдана 17
Лукашенко: Находящимся в Беларуси беженцам направляли оружие из Украины 54
Лукашенко: Буду делать все, чтобы Украина стала нашей 45
Песков: Прогнозировать перспективы «ЛНР» и «ДНР» сложно 68
Дело «вагнеровцев»: Ермак утверждает, что не давал Бурбе никаких команд 15
Россия отвергла предложение Эрдогана о посредничестве между Киевом и Москвой 47
Арахамия обещает «интересные новости» о госперевороте, но просит дать СБУ несколько недель 37
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок 207
Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток 67
Президент хочет ввести множественное гражданство для украинцев 44
Ермак: Лукашенко думал о выдаче «вагнеровцев», но Украина не подготовила документы 35

Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов, сообщила пресс-служба парламента.

Законом на 2022 год определено:

доходы госбюджета Украины в сумме 1.322.126.951,5 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда – в сумме 1.181.110.455,5 тыс. гривен и доходы специального фонда – в сумме 141.016.496 тыс. гривен, согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

расходы в сумме 1.497.672.973,7 тыс. гривен;

предельный объем дефицита госбюджета в сумме 188.798.145,3 тыс. гривен;

Законом определяется на 31 декабря 2022 предельный объем государственного долга в сумме 2.725.325.400,9 тыс. гривен.

Законом установлен в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января – 2393 гривни, с 1 июля – 2508 гривен, с 1 декабря – 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2100 гривен, с 1 июля – 2201 гривна, с 1 декабря – 2272 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 гривен, с 1 июля – 2744 гривны, с 1 декабря – 2833 гривны;

трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 гривна, с 1 июля – 2600 гривен, с 1 декабря – 2684 гривны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги