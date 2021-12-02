Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов, сообщила пресс-служба парламента.

Законом на 2022 год определено:

доходы госбюджета Украины в сумме 1.322.126.951,5 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда – в сумме 1.181.110.455,5 тыс. гривен и доходы специального фонда – в сумме 141.016.496 тыс. гривен, согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

расходы в сумме 1.497.672.973,7 тыс. гривен;

предельный объем дефицита госбюджета в сумме 188.798.145,3 тыс. гривен;

Законом определяется на 31 декабря 2022 предельный объем государственного долга в сумме 2.725.325.400,9 тыс. гривен.

Законом установлен в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января – 2393 гривни, с 1 июля – 2508 гривен, с 1 декабря – 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2100 гривен, с 1 июля – 2201 гривна, с 1 декабря – 2272 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 гривен, с 1 июля – 2744 гривны, с 1 декабря – 2833 гривны;

трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 гривна, с 1 июля – 2600 гривен, с 1 декабря – 2684 гривны.