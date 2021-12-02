Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ РФ о задержании агентов украинских спецслужб.

Об этом Укринформу заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно сквозь призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют важную роль».

«Одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только за 9 месяцев этого года нами разоблачены около 50 таких агентов. Двое из них – «на горячем», при попытке совершения диверсионно-террористических актов», - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что в ноябре Служба безопасности Украины осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, ответственных за более 5 тыс. кибератак на государственные органы нашей страны. Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры.

«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», - добавил Дехтяренко.

Как сообщали СМИ, Федеральная служба безопасности России сегодня заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки, которые, по словам представителя ФСБ, «собирали информацию и готовили теракт».