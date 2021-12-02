также в разделеОбщество
Гибель Галины Хатчинс: Болдуин утверждает, что не нажимал на крючок 3
Белорус заблудился в Чернобыльской зоне и решил «сдаться» полиции 7
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги 8
Почти половина украинцев – против множественного гражданства 10
На выплату тысячи вакцинированным направят 8, а не 3 млрд грн 9
Суд вынес приговор боевику за попытку диверсии на Донбассе 8
Украина закрывает въезд из ряда стран из-за «Омикрона» 14
В ГПСУ прокомментировали заявления Лукашенко об «оружии из Украины» 14
Замглавы МИД Божок подал в отставку 66
ФСБ заявила о задержании трех украинских шпионов 52
Компания Ахметова работает с оккупированными территориями через офис в Москве 34
В сети – новый фейк о мигрантах в Зоне отчуждения, на этот раз о расстреле 36
1 декабря. Картина дня 21
В Украине потеплеет, затем ударит циклон 162
Ноябрь в Киеве был одним из самых теплых за 140 лет 9
Бывшего чиновника судебной администрации подозревают в завладении 51 млн 14
Украинским учителям повысили зарплату 71
На горнолыжных курортах Украины будут требовать COVID-сертификаты или ПЦР-тесты 8

Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ РФ о задержании агентов украинских спецслужб.

Об этом Укринформу заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно сквозь призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют важную роль».

«Одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только за 9 месяцев этого года нами разоблачены около 50 таких агентов. Двое из них – «на горячем», при попытке совершения диверсионно-террористических актов», - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что в ноябре Служба безопасности Украины осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, ответственных за более 5 тыс. кибератак на государственные органы нашей страны. Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры.

«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», - добавил Дехтяренко.

Как сообщали СМИ, Федеральная служба безопасности России сегодня заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки, которые, по словам представителя ФСБ, «собирали информацию и готовили теракт».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги