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Совет ЕС решил предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности», - написал он в Twitter.

Министр подчеркнул, что украинская дипломатия «настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, имеем положительное решение благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами».

«Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС», - резюмировал Кулеба.
ForUm

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