Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, документы разработаны во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 г. «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства».

В частности, в парламент представлен проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины», призванный обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, имеющим гражданство (подданство) других государств.

Документ актуализирует положения законодательства в сфере гражданства и уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении гражданства Украины.

«Таким образом, мы урегулируем вопросы, касающиеся двойного гражданства. Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит его государство», – сказал Зеленский.

Также в парламент представлен проект закона «О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства». Этот документ определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства. Также содержит правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействие использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Вместе с ним в Верховную Раду подан связанный законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства)», которым предлагается установить административную ответственность за несвоевременное представление или непредставление субъектом декларирования декларации о наличии гражданства (подданства) иностранного государства, о нахождении в процедуре приобретения или прекращения гражданства иностранного государства и т.п.

Этот документ также предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства.

«Все политики и чиновники, которые по закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства или подданства других государств. Если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, оно должно честно сообщить – украинское общество имеет право об этом знать. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность», – подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства». Целью этого является противодействие использованию гражданами Украины гражданства иностранного государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

«Мы предлагаем установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти гражданами Украины, которые имеют или получили гражданство другого государства», – отметил Зеленский.

Глава государства также подал в парламент проект закона «О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства», который предлагает установить ограничения на занятие должностей в таможенных органах гражданами Украины, которые имеют или приобрели гражданство или подданство иностранного государства либо стран.

Президент призывает народных депутатов всех фракций и групп поддержать внесенные им законопроекты. Принятие этих документов станет очередным этапом в становлении и усовершенствовании института гражданства Украины.