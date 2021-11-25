Экс-мэр Киева Александр Омельченко скончался на 83-м году жизни.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании национального украинского перевозчика при участии европейской авиастроительной кампании Airbus. Рабочее название будущей компании – Ukrainian National Airlines (UNA, «Украинские национальные авиалинии»).
Министр инфраструктуры Александр Кубраков и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос подписали Меморандум о взаимопонимании.
Места строительства двух новых аэропортов на Донбассе определены, нужно финальное подтверждение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В доме депутата Ивано-Франковского областного совета от «Европейской солидарности» Сергея Волошина в городе Яремче состоялся обыск по делу о покушении на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В то же время следователи по особо важным делам (ОВД) Национальной полиции пришли с обыском и в дом родителей Волошина.
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