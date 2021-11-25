Экс-мэр Киева Александр Омельченко скончался на 83-м году жизни, сообщил президент строительной компании «Лико-холдинг», экс-нардеп Игорь Лысов.
«Сегодня не стало Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери. Вечная память», - написал он в Facebook.
Как сообщал ForUm, 18 ноября действующий мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 83-летний Омельченко был госпитализирован со значительным поражением легких вследствие заболевания COVID-19.
Омельченко с августа 1996 по 20 апреля 2006 года был председателем Киевской городской государственной администрации.
На парламентских выборах 2007 года Омельченко получил депутатский мандат по списку, а с июня 2014 года – депутат Киевского городского совета.
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