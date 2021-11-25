также в разделеЭкономика
Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности 9
Шмыгаль назвал три фактора развития авиаотрасли в Украине 8
Украинским авиакомпаниям компенсируют 104 млн грн 12
Меморандум с МВФ: Украина должна вакцинировать 17 млн граждан до конца года 35
В Украине в этом году ожидают рекордный урожай кукурузы 12
Кабмин выделил 175 млн на усиление охраны границы 12
Загребельская: Апелляционный суд разрешил Коломойскому не платить государству 4,7 млрд грн штрафа за завышение цен на бензин 16
Бюро экономической безопасности готово начать работу, но Кабмин еще не выделил здание 18
Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП и аудит Фонда по борьбе с COVID-19 15
МВФ продлил программу «stand by» для Украины до июня 2022 года 30
Шмыгаль рассказал о «колоссальном влиянии» «Большого строительства» на экономику 40
Суд разрешил украинской «дочке» Сбербанка отложить переименование 15
Энергоатом и Westinghouse подписали соглашения о постройке двух блоков Хмельницкой АЭС 143
Центрэнерго будет возить импортный уголь морем во избежание российской блокады 213
В Украине к Новому году могут значительно подорожать продукты 75
Эксперт: Манипуляции с целевыми зелеными еврооблигациями повысили риск инвестиций в Украину 15
В Украине сокращается производство молока 80
Сервис NovaPay блокирует клиентам денежные переводы 27

В присутствии президента Владимира Зеленского был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Airbus по национальному авиаперевозчику, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Документ подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос на форуме «Большое строительство: авиация и туризм».

Меморандум закрепляет общие цели Украины и Франции – развитие и сотрудничество в сфере авиации.

Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов.

«Это такой первый шаг, когда мы можем начать сотрудничать как два равноправных партнера», – отметил Кубраков.

Вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос приветствовал решение украинского правительства по созданию национального авиаперевозчика.

«Мы видим, что в Украине – стране, которая имеет очень большой потенциал для туризма, для бизнеса и любых новых возможностей, есть большой потенциал для создания нового перевозчика», – сказал он.

Сотиропулос отметил, что создание национального авиационного перевозчика Украины состоится «с нуля», так что можно будет сразу инвестировать в более совершенные технологии, в лучший авиационный флот, который будет оставлять меньше углеродного следа, потреблять меньше топлива, а значит, будет более дружественным к окружающей среде.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании национального украинского перевозчика при участии европейской авиастроительной кампании Airbus.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1544 грн.
18
Теги