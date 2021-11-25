В присутствии президента Владимира Зеленского был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Airbus по национальному авиаперевозчику, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Документ подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос на форуме «Большое строительство: авиация и туризм».

Меморандум закрепляет общие цели Украины и Франции – развитие и сотрудничество в сфере авиации.

Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов.

«Это такой первый шаг, когда мы можем начать сотрудничать как два равноправных партнера», – отметил Кубраков.

Вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос приветствовал решение украинского правительства по созданию национального авиаперевозчика.

«Мы видим, что в Украине – стране, которая имеет очень большой потенциал для туризма, для бизнеса и любых новых возможностей, есть большой потенциал для создания нового перевозчика», – сказал он.

Сотиропулос отметил, что создание национального авиационного перевозчика Украины состоится «с нуля», так что можно будет сразу инвестировать в более совершенные технологии, в лучший авиационный флот, который будет оставлять меньше углеродного следа, потреблять меньше топлива, а значит, будет более дружественным к окружающей среде.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании национального украинского перевозчика при участии европейской авиастроительной кампании Airbus.