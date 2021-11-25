также в разделеПолитика
Зеленский уже почти полгода затягивает подписание законопроекта о военных преступниках
Аваков и Разумков дали показания о незаконности санкций СНБО против граждан Украины 18
В ОП отрицают использование вертолетов ГосЧС на праздновании юбилея Ермака 28
Медиа Группа Украина: «Слуги народа» бойкотируют каналы Ахметова из-за вагнергейта 78
Reuters: Вторжение России в Украину вряд ли «неизбежно» 41
ЕС призвал Москву отменить указ о «гуманитарной поддержке» Донбасса 23
Новинский объяснил, почему внес залог за Труханова 30
Рейтинг партий: Поддержка «Европейской солидарности» растет 27
«Слуги народа» будут игнорировать телеканалы Ахметова 53
Кабмин разработал план борьбы с влиянием олигархов 33
Международный эксперт: Зеленский, преследуя Медведчука и «Оппозиционную платформу – За жизнь», разозлил Москву 31
Президентский рейтинг: Зеленский во втором туре проиграл бы Разумкову 783
Эксперт: Коррупцией в Украине занимаются избранные и в рамках дозволенного 15
В случае вторжения России Рада соберется за несколько часов 26
За Труханова внесли 30 млн залога 94
Экс-менеджер Ахметова и руководитель Облока: Зеленский назначил еще одного зама Ермаку 175
Зеленский сказал, на что пойдет новый транш МВФ 34
Николай Тищенко в Харькове пообещал лоббировать в интересы промышленных госпредприятий 48

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании национального украинского перевозчика при участии европейской авиастроительной кампании Airbus.

«В рамках этой программы («Большое строительство», – ред.) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня», - заявил Зеленский на форуме «Большое строительство: авиация и туризм» в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве.

Как отметил Зеленский, Украина также имеет подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от французских консультантов.

Он добавил, что реализация проекта будет преследовать не только цели увеличения прибыли и пассажиропотока, но и получение имиджа и престижа Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
16
Теги