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СБУ заблокировала в Луганской области попытку контрабандного вывоза пороха за границу. Злоумышленники пытались переправить в РФ около 20 кг взрывчатого вещества под видом тонера для принтера, сообщил пресс-центр ведомства.

Опасный «товар» перевозили рейсовым микроавтобусом среди личных вещей пассажиров.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали транспортное средство на пункте пропуска «Милово».

По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил «багаж» от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен передать опасное вещество заказчику на одной из автозаправочных станций на территории Ростовской области РФ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности ее организаторов.
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