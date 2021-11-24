также в разделеОбщество
Силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью 24
ВСУ испытали Джавелины и Байрактары на полигоне «Широкий лан» 18
Bellingcat не нашли доказательств, что Ермак предупредил Лукашенко о «вагнеровцах» 16
23 ноября. Картина дня 17
На Волыни нашли камень янтаря весом почти 2 килограмма 55
В Украине завтра – сухо и морозно 11
Минздрав продлил контракт с Pfizer на 2022-2023 годы 12
«Родственница сотрудника САП» предлагала экс-прокурору помощь за $40 тысяч 15
Верещук обещает регулярные перевозки на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» в 2022 году 20
СМИ: Около 20 финнов воевали за боевиков на Донбассе 15
Мэр Харькова: ДТП много, потому что дороги хорошие 19
Срыв операции по «вагнеровцам»: Арестович винит Бурбу в служебном преступлении 22
СМИ: Кива живет в незадекларированном доме за 21 миллион 13
Жителя Николаева подозревают в госизмене: продавал иностранцам секретную военную документацию 12
Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий 15
Задержали мужчину, который стрелял в семью в селе под Киевом 12
Дельцы из Прикарпатья помогали россиянам и жителям ВОТ получить гражданство ЕС 29
Разведка сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО 29

Директору общества, являющегося депутатом одного из районных советов Житомирской области, вручено письменное уведомление о подозрении, а также сообщено о подозрении бывшему финансовому директору этого предприятия по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, директор предприятия-ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января-декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также талонами через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога.

Это привело к непоступлению в бюджет более 26 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги