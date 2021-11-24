Директору общества, являющегося депутатом одного из районных советов Житомирской области, вручено письменное уведомление о подозрении, а также сообщено о подозрении бывшему финансовому директору этого предприятия по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, директор предприятия-ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января-декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также талонами через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога.

Это привело к непоступлению в бюджет более 26 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.