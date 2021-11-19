также в разделеПолитика
Колтунович: Разговоры об ограничительных мерах на украинско-белорусской границе – это популизм и двойные стандарты 4
ГФС расследует возможный вывод денег на ФОП нардепа Александры Устиновой в деле о неуплате в госбюджет 6,5 млн грн налоговых платежей 3
Санду отрицает тайные договоренности с Киевом по строительству украинских ГЭС на Днестре 13
Саакашвили согласился лечь в военный госпиталь в Гори 71
Посла Болгарии вызвали «на ковер» в МИД Украины 40
МИД Украины обеспокоен состоянием здоровья Саакашвили 11
Зеленский назначил временного руководителя Закарпатья 13
Президент Болгарии: Крым – российский, санкции – неэффективны 61
Глава Закарпатской ОГА и его замы подали в отставку 19
Зеленский инициировал электронное представление компаниями информации о бенефициарах 8
КСУ отказался рассматривать конституционность амнистии участников Евромайдана 39
Загородний: Зеленский пытается устранить с политической арены Медведчука, потому что тот знает, как принести мир и восстановить экономику 15
Украинцы назвали лучшего премьера за 16 лет 175
Миграционный кризис: Путин обвинил Запад в давлении на Минск 53
Глава МВД готовит брифинг по поводу подготовки убийства министра Кабмина 93
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ 13
Венедиктова прокомментировала расследование Bellingcat по «вагнеровцам» 29
Рада создала ВСК по расследованию смерти Полякова 12

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским выплата тысячи грн вакцинированным не окажет существенного влияния на инфляцию, заявил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

«Тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предусматривает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5–10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна», - сказал Николайчук.

По его словам, по оценкам Нацбанка, влияние на экономику программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП.

«Однако если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства», - отметил Николайчук.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривень гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что выплата тысячи гривен будет производиться в виде ваучеров, сертификатов или депозитов всем гражданам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги