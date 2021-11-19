Анонсированная президентом Владимиром Зеленским выплата тысячи грн вакцинированным не окажет существенного влияния на инфляцию, заявил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

«Тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предусматривает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5–10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна», - сказал Николайчук.

По его словам, по оценкам Нацбанка, влияние на экономику программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП.

«Однако если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства», - отметил Николайчук.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривень гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что выплата тысячи гривен будет производиться в виде ваучеров, сертификатов или депозитов всем гражданам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после.