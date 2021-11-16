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Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными – эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

СБУ блокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.  

16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днипро обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.  

16 ноября в городе Рубежное Луганской области на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует. Позже в ведомстве уточнили, что при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний Александр Фахруддинов.

К народному депутату партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве во вторник утром провели обыски.
ForUm

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