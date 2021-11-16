СБУ блокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Так, злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидер так называемых «антивакцинаторов» и еще один фигурант производства, гражданин РФ, проинформированы о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

«В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой», - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками региональных управлений СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ, Главного следственного управления СБУ и процессуального руководства Львовской и Черниговской областных прокуратур.

Правоохранители не называют имен подозреваемых, но данным источника УП, речь идет об Остапа Стахиве и Михаиле Милостивом.