К народному депутату партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве во вторник утром пришли с обыском, сообщил нардеп Вадим Рабинович.
«К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6.00 прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных», – написал он в Facebook.
Следственные действия проходят в рамках дела по подозрению в незаконном обращении с оружием.
Как сообщал ForUm, производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время