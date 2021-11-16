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К народному депутату партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве во вторник утром пришли с обыском, сообщил нардеп Вадим Рабинович.

«К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6.00 прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных», – написал он в Facebook.  

Следственные действия проходят в рамках дела по подозрению в незаконном обращении с оружием. 

Как сообщал ForUm, производство открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.
ForUm

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