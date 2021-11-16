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Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными – эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Украинской правде.

«Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты. Это будет – пока не скажу за техническое решение – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров», - пояснил Никифоров.

Он уточнил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадали от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Пресс-секретарь президента добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления этой тысячи, потому что «президент пока только анонсировал это», и время запуска акции, но напомнил, что Зеленский озвучил дату 19 декабря.

По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм (переезды по Украине).

Он также объяснил, что человек по этому «сертификату» или «депозиту» сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.
ForUm

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