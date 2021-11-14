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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине вернутся к вопросу бустерной дозы или повторной двукратной прививки от коронавируса, когда будет преодолена отметка в 50% вакцинированного населения страны.

Как пишет Парламент.ua, об этом Ляшко сказал телеграмм-каналу Pavlovsky News.

По словам Ляшко (досье Виктора Ляшко), сегодня 50% преодолел только город Киев, где 55% вакцинировано хотя бы первой дозой. 40% прошли Киевская, Полтавская и Днепровская области.

Принудительной вакцинации нет нигде в Украине. У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен, – заявил Ляшко.

Напомним, в Украине есть несколько статей законодательства, предусматривающих обязательную вакцинацию в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Кроме этого, агентство Bloomberg сообщило, что по состоянию на 7 ноября в мире сделали более 7,24 млрд прививок от коронавируса. Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 35,3 млн доз.
ForUm

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