Игры-головоломки – осязаемые механические загадки, которые необходимо разгадать, применяя логику, ловкость рук, фантазию и изобретательность. Несложные на первый взгляд игрушки могут занимать игрока на долгие часы, ведь каждый раз, когда решение кажется найденным, оно внезапно ускользает. Часто бывает, что случайно выполнив задание, игрок так и не понимает до конца, как ему это удалось.

Первые подобные забавы появились в Древней Греции, но настоящего мастерства в этом искусстве достигли в средневековой Японии и Персии. Позже о заморских диковинках узнали и в Европе – в долгих путешествиях они становились развлечением для моряков, а затем и подарками для их домочадцев.

Сегодня купить головоломки можно в любом магазине игрушек. Более серьезные забавы для взрослых проще всего найти в интернет-каталогах. Шкатулки с секретом, «деревянные узлы», металлические головоломки на разделение деталей, танграм или меледа, кубики и змейки Рубика, пятнашки и многое другое – разнообразие настолько велико, что если раз в месяц покупать новую, то хватит до конца жизни.

Какими бывают головоломки

В мире существует невероятное количество головоломок. Их настолько много, что в Америке создан целый музей, в коллекцию которого входит более 10 тысяч вариантов из разных эпох. Знатоки таких забав делят их на множество разновидностей. Среди наиболее популярных такие:

На соединение деталей. В такой игрушке игроку предлагается собрать большую фигуру из множества элементов, при этом получившийся в итоге объект может быть как плоским, так и объемным.

На разъединение деталей. Тут задействован обратный принцип – требуется разделить большой объект на мелкие составляющие. Детали такой головоломки обычно плотно пригнаны между собой и смещаются незначительно.

Гибкие варианты. В таких головоломках элементы свободно перемещаются относительно друг друга. В задачу игрока входит их разъединение на отдельные компоненты, а затем обратное «сплетение». Считается, что наиболее древняя головоломка такого типа появилась еще во II столетии н.э.

Вариации со смещением. В эту категорию относятся пятнашки, кубик Рубика или змейка, а также все подобные им головоломки.

Задачи на ловкость. Сюда обычно относят головоломки, похожие на лабиринт, для решения которой нужно провести небольшой металлический шарик через множество препятствий.

Существуют также и другие разновидности – в ассортименте торговых точек найдутся разнообразные варианты на любой вкус и кошелек. Головоломки тренируют фантазию и пространственное мышление, развивают усидчивость, терпение и силу воли. Неразрешимых загадок не бывает, поэтому головоломка учит не терять веру в себя и находить выход из любой ситуации.