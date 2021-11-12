также в разделеПолитика
Российских десантников направили в Беларусь
В Кремле прокомментировали предположения о планах вторжения РФ в Украину 11
Опрос: В ноябре президентский рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого значения 12
Адвокат: Власть пытается незаконно продлить домашний арест Медведчуку, хотя по закону человек не может находиться под этой мерой более 6 месяцев 12
Ведущий немецкий адвокат: В политической системе Украины мы наблюдаем авторитарный тоталитаризм 9
СМИ: США бьют тревогу из-за возможного нападения России на Украину 17
Терехов принял присягу мэра Харькова и обещает поднять планку Кернеса еще выше 31
Зеленский созвонился с премьер-министром Грузии по поводу Саакашвили 60
Более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО 15
Василий Нимченко: В стране, где национал-радикалами насаждается право силы, не действует сила права и на фоне неконституционности и незаконности действий провластных институтов суды перестают быть Меккой правосудия 17
Верещук обещает за два года закрыть долги по пенсиям перед переселенцами 27
Появилось видео, как Саакашвили заносили в тюремную больницу 75
Зеленский обсудил миграционный кризис с президентом Литвы 11
Зубченко: Если Украина просит у Донбасса уголь, тогда Медведчука нужно не осуждать, а наградить орденом 91
Европейская юридическая фирма: Украинские власти уничтожают политическую оппозицию в стране 15
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко 413
65% украинцев недовольны деятельностью Зеленского 21
Министр культуры подал в отставку 54

Россия, возможно, стремится «продвинуться дальше» в Украину, допустил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность», - заявил министр в интервью ABC News, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство «ищет возможность продвинуться дальше» на украинскую территорию.

«Мы крайне обеспокоены. (...) Когда вы живете рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, вы как бы учитесь беспокоиться. К этому привыкаешь», - отметил министр.

Говоря об итогах проведенных встреч в США, Кулеба отметил, что американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать.

«Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя», - сказал он.

Глава МИД Украины отметил, что при администрации Дональда Трампа в отношениях двух стран была некоторая турбулентность. С приходом на пост президента США Джо Байдена связи были восстановлены.

Тем не менее, Кулеба добавил, что разногласия все же остаются, в частности по газопроводу «Северный поток-2» и его использовании в качестве энергетического оружия.

«У нас есть разногласия в том, как можно избежать или предотвратить негативные последствия реализации этого проекта», - сказал Кулеба.

«Мы определенно хотим, чтобы Соединенные Штаты оставались бдительными и готовыми принять меры, если нынешняя политика (в отношении «Северного потока-2», - ред.) потерпит неудачу», - заключил он.

Кулеба на этой неделе посетил Вашингтон, где прошло заседание Комиссии стратегического партнерства Украина - США, призванное закрепить новый уровень стратегического партнерства и поддержку страны со стороны США. В ходе визита он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают наращивание Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», что вызывает обеспокоенность.

1 ноября это отвергло Минобороны, 2 ноября секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал это «сознательной дезинформацией», а 8 ноября увеличение войск РФ опровергли в парламентском комитете нацбезопасности.

Однако 11 ноября президент Зеленский сообщил, что ему предоставили данные западные партнеры об «активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
19
Теги