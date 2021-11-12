Россия, возможно, стремится «продвинуться дальше» в Украину, допустил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность», - заявил министр в интервью ABC News, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство «ищет возможность продвинуться дальше» на украинскую территорию.

«Мы крайне обеспокоены. (...) Когда вы живете рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, вы как бы учитесь беспокоиться. К этому привыкаешь», - отметил министр.

Говоря об итогах проведенных встреч в США, Кулеба отметил, что американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать.

«Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя», - сказал он.

Глава МИД Украины отметил, что при администрации Дональда Трампа в отношениях двух стран была некоторая турбулентность. С приходом на пост президента США Джо Байдена связи были восстановлены.

Тем не менее, Кулеба добавил, что разногласия все же остаются, в частности по газопроводу «Северный поток-2» и его использовании в качестве энергетического оружия.

«У нас есть разногласия в том, как можно избежать или предотвратить негативные последствия реализации этого проекта», - сказал Кулеба.

«Мы определенно хотим, чтобы Соединенные Штаты оставались бдительными и готовыми принять меры, если нынешняя политика (в отношении «Северного потока-2», - ред.) потерпит неудачу», - заключил он.

Кулеба на этой неделе посетил Вашингтон, где прошло заседание Комиссии стратегического партнерства Украина - США, призванное закрепить новый уровень стратегического партнерства и поддержку страны со стороны США. В ходе визита он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают наращивание Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», что вызывает обеспокоенность.

1 ноября это отвергло Минобороны, 2 ноября секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал это «сознательной дезинформацией», а 8 ноября увеличение войск РФ опровергли в парламентском комитете нацбезопасности.

Однако 11 ноября президент Зеленский сообщил, что ему предоставили данные западные партнеры об «активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации».