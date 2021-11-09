10 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в США.
Визит инициирует новый уровень стратегического партнерства Украины и США в политической, безопасной и экономической сферах, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.
Глава украинской дипломатии проведет вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном первое за три года заседание Комиссии стратегического партнерства по выполнению договоренности, достигнутой президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в США в сентябре.
Кулеба и Блинкен подробно обсудят укрепление безопасности Украины, в том числе энергетической, увеличение объемов торговли, привлечение американских инвестиций, воплощение внутренних трансформаций в нашем государстве.
По итогам переговоров стороны подпишут новую Хартию стратегического партнерства, которая заменит устаревший документ в 2008 году.
10 ноября ориентировочно в 21:00 по киевскому времени министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США проведут совместную пресс-конференцию.
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