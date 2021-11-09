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Несмотря на то, что цифровизация ежедневно поглощает новую сферу деятельности, в Украине остается немало предпринимателей, которые пытаются управлять складскими процессами с помощью бумажных отчетов и электронных таблиц. К сожалению, чем дальше тем менее эффективна подобная организация работы. Срываются сроки поставок, многочисленные ошибки в скомплектованных заказах и отчетах об инвентаризации – все это провоцирует постепенное уменьшение эффективности работы компании. Как следствие снижаются доходы и уровень доверия от партнеров. Понимая это, все больше руководителей задумываются над автоматизацией склада. Остается только одна проблема, какое решение выбрать: стандартную платформу 1С или современную WMS (Warehouse management system).

Система управления складом: задачи и цели внедрения

WMS система — это программное обеспечение автоматизирующее все складские процессы на производстве начиная от приема товара до его хранения, отгрузки и заканчивая инвентаризацией.

На украинском рынке популярностью пользуются WMS система от компании https://uislab.com/  UIS — Украинские интеллектуальные технологии. Данным решением уже воспользовалось немало масштабных компаний, среди которых крупнейшие украинские логистические операторы, масштабные торговые сети и другие предприятия, располагающие складом размером более 1000м2.

Есть смысл внедрять WMS систему в данных ситуациях:

  • наличие склада площадью в 1000м2 и более;
  • регулярные недостачи и пересорты;
  • частые срывы поставок, которые влекут штрафы;
  • несвоевременная отгрузка товара, имеющего ограниченный срок годности;
  • недостаточное количество свободного места на складе;
  • частые ошибки работников, то есть зависимость от человеческого фактора.

Эти и другие проблемы могут исчезнуть с внедрением системы управления складом, решающей следующие задачи:

  1. подсказывает, как правильно разместить оборудование и товар, чтобы освободить минимум 10% площади;
  2. помогает разместить продукцию таким образом, чтобы те товары, которые легко портятся или скоро будут отгружаться, находились на близком расстоянии от зоны отгрузки;
  3. информирует о местонахождении и количестве нужного товара. Это в несколько раз ускоряет процесс отбора и комплектации заказов;
  4. фиксирует показатели производительности каждого отдельного работника. Формирует задачи для команды и контролирует своевременность и качество их выполнения;
  5. производит инвентаризацию без остановки рабочего процесса.

Эти и другие функции WMS системы позволяют сократить коллектив до 30%, ускорить процессы отбора товаров до 99% и в целом увеличить эффективность работы компании в несколько раз.

WMS система и 1С: в чем отличия их работы?

1С с самого начала создания была нацелена на то, чтобы фиксировать транзакции и записи в бухгалтерской документации. Она имеет совсем иную архитектуру, по сравнению с профессиональной WMS, которая сразу создавалась на основе различных узких требований к управлению данными. Вот, какие ключевые отличия можно выделить:

  • При значительной загрузке, когда надо обработать несколько процессов единовременно, 1С начинает сильно замедляться и создавать большую нагрузку на базу данных. WMS, напротив, легко масштабируется без влияния на производство. Это особенно важно, если речь идет о больших складах со многими бизнес-процессами.
  • Настройки проще в WMS, потому что администратор системы самостоятельно может выполнять некоторые настройки и адаптировать ПО под, время от времени меняющиеся, бизнес-процессы. 1С требует вмешательства узкопрофильного программиста в идеале того, который разработал конкретную систему. Чем дальше, тем потребность в этом же программисте будет расти.
  • 1С покупается "коробкой". Дополнительно нужно приобретать и разработку. Самая большая проблема это найти опытного программиста, имеющего опыт именно в логистических процессах.
  • 1С в отличие от WMS не имеет готового приложения для терминала сбора данных.

Что лучше для автоматизации склада, WMS или 1С?

Без сомнения, обе системы полезны и эффективны в определенной среде. Но если речь об автоматизации склада площадью более 1000м2, то 1С существенно проигрывает. WMS система более гибкая, более эффективная и производительная по сравнению с 1С платформой, которую можно внедрять только на небольших складах, где узкая номенклатура товаров и ограниченное число операций.
ForUm

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