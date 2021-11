Российский государственный канал RT показал фильм под названием «Украина – вечное настоящее», который в описании на ютуб-канале RT позиционируется как «рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, рассказанный американскому режиссеру бывшими украинскими чиновниками». Об этом пишет Детектор медиа.

В фильме приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий. Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об «огромном сходстве Украины и нацистской Германии», Шарий – об «отсутствии независимости Украины», Деркач – о «контроле над Украиной структурами Сороса» и т.д.

Все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос – супругой Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа. Джордж Пападопулос был признан виновным в том, что врал ФБР о связях и контактах Трампа с представителями России.

Несмотря на это, фильм «Украина – вечное настоящее» не снимали американские режиссеры или даже RT. На самом деле этот фильм RT лишь показал, а также добавил на видео свой логотип. Создал фильм к 30-летию независимости Украины продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок. Этот фильм – первый опыт работы интервьюершей у Симоны Манджанте Пападопулос, о чем она сообщила в твиттере.

Read this interesting article about the last documentary by @lopatonok where I debuted as lead interviewer. https://t.co/9vDBy202Xr