Білорусь скочується в економічну прірву

У першому півріччі 2025 року ВВП білорусі зріс лише на 2,1 %, що на 2,9 п. п. нижче, ніж роком раніше.

Інфляція досягла 7,3 %. Спад пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві (мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в росії – ключовому торговельному партнері, на який припадає 60 % товарообігу. Поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у рф знизилися більш ніж на 70 %, повідомляє СЗР.



Зовнішньоторговельний дефіцит у січні–квітні зріс до $856 млн: експорт зменшився на 0,3 %, імпорт зріс на 4,7 %. Промвиробництво додало лише 0,3 %, підтримане внутрішнім попитом. Стагнація російської економіки (мінус 4 % у річному вимірі в І кварталі) обмежує фінансові можливості мінська. Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по купівельній спроможності та соціальній стабільності.



Санкції Заходу обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування.



За даними СЗРУ, мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го. У 2026–2027 рр. відбудеться загострення кризи – за падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту.

Фото: СЗР.