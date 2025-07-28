Юрій Федоренко: Позитивні сигнали від США. Що буде з Путіним восени

Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес», депутат Київради, радник оборонного комітету ВР.

Позитивні сигнали від США. Протягом останніх шести місяців ми бачили зміни настроїв президента Трампа, які на практиці призводили до призупинення поставок зброї. США довго гралися з росією в «піддавки», але ця гра завершилася, коли Трамп висунув 50-денний ультиматум росії. А потім ще й наголосив, що жорсткі санкції, передбачені ультиматумом, можуть вступити в дію раніше. Логічне питання: чи не зміниться знов настрій Трампа?

Відповідь на це питання ми щойно почули. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп втрачає терпець і бажання продовжувати очікувати від російської сторони кроків, які приведуть до закінчення війни в Україні. Ці слова прозвучали в етері Fox News (напевно, найбільш протрампіське медіа США).

Наведу невеличку цитату з виступу Марко Рубіо: «Трамп не дозволить заманити себе у пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови". Наскільки рішучим може бути нинішній американський президент, світ спостерігав під час ударів США по ядерних об’єктах Ірану. Нагадаю, що цим ударам також передував ультиматум. Звісно, ми не очікуємо атаки наших заокеанських партнерів по російських військових об’єктах, але певні потужні кроки США можуть зробити.

По-перше, ми чекаємо поставки зброї – як американської, так і європейської. По-друге, розраховуємо на санкції, квінтесенція яких полягає в тому, що Індія (і не тільки) буде змушена відмовитися від російських енергоносіїв і це, в свою чергу, призведе до зменшення відповідних надходжень до бюджету рф орієнтовно на 20% (такий показник здатен обвалити будь-яку економіку).

По-третє, ми знаємо, що у Трампа на осінь запланована зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном. Якщо вірити висновкам експертів з зовнішньополітичних відносин, то Китаю непотрібна поразка рф, але також непотрібна й перемога. Отже, якісь точки дотику між Трампом та Сі можливі. Також у найближчій перспективі можлива зустріч Трампа та турецького лідера, який з часом займає все більш проукраїнську позицію.

Словом, міжнародна спільнота у найближчі кілька місяців здатна затиснути путіна у доволі жорсткі лещата. Але, коли йдеться про дипломатичну стратегію, завжди варто пам’ятати, що базову позицію політикам та дипломатам на міжнародній арені забезпечують Сили Оборони.

Щодня ми демонструємо світу, що Україна тисне на ворога як на фронті, так і на його території. Зокрема, сьогодні українські дрони частково паралізували шляхи сполучення рф: затримано або скасовано близько ста рейсів у москві та санкт-петербурзі. Внаслідок атаки наших дронів скасовано військово-морський парад – вперше з 2017 року, коли була запроваджена традиція парадів вмф рф.

Також є інформація, що наші безпілотники уразили підстанцію в районі залізниці на території Волгоградської області рф, що призвело до масової затримки поїздів. Удари по транспортній інфраструктурі мають не тільки військовий, а й психологічний ефект, важливість якого зазначають соціологи: «далекі від війни» росіяни мають відчути, що війна поруч.