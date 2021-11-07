также в разделеОбщество
Украинцам рассказали, что делать если не оформляется е-больничный 15
Юрист прокомментировала отстранение невакцинированных от работы без сохранения зарплаты 20
Минздрав обновил карантинные зоны в Украине 18
У МОЗ розповіли, у яких випадках потрібно викликати швидку 21
Украинцам рассказали, как не попасть в психологические ловушки компьютерных игр 10
Не пропустил скорую: В полиции напомнили о штрафе 11
В ноябре в Украине ожидается рекордное количество магнитных бурь 33
Правительство просят на месяц отложить отстранение невакцинированных учителей 25
Ляшко рассказал, когда украинцам начнут колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса 57
Дия временно остановит работу из-за переноса данных на новый сервер 40
Кабмин значительно сократил срок действия ковид-сертификатов после выздоровления 29
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года 43
Сховище ядерних відходів у Чорнобильській зоні запрацює в 2022 році 16
Ляшко предлагает ввести в Украине ковидною амнистию 33
В Украине более 25 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом за сутки 17
Парламентарии отменили прописку в паспорте 52
5 ноября. Картина дня 19
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда нового графика 25

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призывает украинцев присоединяться к борьбе с COVID-19, в частности, через распространение вакцинации среди пожилых людей.

Как передает Укринформ, об этом Ляшко написал в Facebook.

"Присоединяйтесь к нашим инфоволонтерам по борьбе с COVID-19", - написал министр.

Он добавил, что доступен для загрузки инфоволонтерский набор с достоверной информацией о вакцинации и советами по коммуникации о прививках с пожилыми людьми.

Также Ляшко заметил, что пожилые люди наиболее уязвимы к COVID-19.

"У нас есть вакцина, чтобы защитить их от госпитализации и смерти. Старшим нужно только прийти в ближайший пункт или центр вакцинации и привиться. Как каждый может помочь? Рассказать родным, знакомым или соседям, почему это важно и помочь найти ближайший пункт или центр вакцинации", - добавил Ляшко.

Как сообщалось, за все время пандемии в Украине подтверждены 3 058 014 случая COVID-19, выздоровели – 2 504 236 человек. Зафиксированы – 71 635 летальных случаев. В то же время за последние сутки в Украине вакцинированы против коронавируса 278 917 человек. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
6
Теги