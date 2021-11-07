Министр здравоохранения Виктор Ляшко призывает украинцев присоединяться к борьбе с COVID-19, в частности, через распространение вакцинации среди пожилых людей.

Как передает Укринформ, об этом Ляшко написал в Facebook.

"Присоединяйтесь к нашим инфоволонтерам по борьбе с COVID-19", - написал министр.

Он добавил, что доступен для загрузки инфоволонтерский набор с достоверной информацией о вакцинации и советами по коммуникации о прививках с пожилыми людьми.

Также Ляшко заметил, что пожилые люди наиболее уязвимы к COVID-19.

"У нас есть вакцина, чтобы защитить их от госпитализации и смерти. Старшим нужно только прийти в ближайший пункт или центр вакцинации и привиться. Как каждый может помочь? Рассказать родным, знакомым или соседям, почему это важно и помочь найти ближайший пункт или центр вакцинации", - добавил Ляшко.

Как сообщалось, за все время пандемии в Украине подтверждены 3 058 014 случая COVID-19, выздоровели – 2 504 236 человек. Зафиксированы – 71 635 летальных случаев. В то же время за последние сутки в Украине вакцинированы против коронавируса 278 917 человек. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека.