Украинская Православная Церковь выступает за добровольную вакцинацию от коронавируса и других заболеваний.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сказал в интервью публицисту Константину Матвиенко.

«Это вопрос не Церкви, а вопрос медиков. С нашей точки зрения, любая вакцинация должна быть добровольной. Мы видим, что есть определенные перегибы в этом плане. Также информация о составе вакцин должна быть прозрачной. Отказ от вакцинации не должен приводить к ограничению прав и свобод граждан», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

Также спикер УПЦ подчеркнул, что Церковь запрещает священникам вмешиваться в решение прихожан вакцинироваться или нет.

«Духовник, у которого человек исповедуется или приходит к нему за советом, не имеет права запрещать или принуждать прививаться от коронавируса. Это вопрос личного решения человека, за которое он самостоятельно несет ответственность», - напомнил отец Николай.

Как сообщалось ранее, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) подчеркнул, что Церковь не запрещает вакцинацию, однако недопустимо ограничение прав и свобод человека в связи с отсутствием прививки.

Управделами УПЦ обратил внимание, что важно соблюдение принципа добровольности и отсутствия ограничений прав тех, кто в силу объективных причин отказался от прививки.