Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin против коронавируса. Препарат фармацевтической компании Bharat Biotech разрешен для вакцинации лиц старше 18 лет, сообщается в Twitter ВОЗ.
Применять индийскую вакцину Covaxin рекомендуется для лиц старше 18 лет (кроме беременных женщин) с интервалом в четыре недели.
🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021
Вакцина Covaxin разработана в Индии Bharat Biotech на базе инактивированного вируса. Вводится внутримышечно, двумя дозами.
Ее эффективность составляет 77,8% против симптоматической болезни. Защита от нового варианта дельта оценивается в 65,2%.
Напомним, одобрение ВОЗ ранее получили вакцины Pfizer/Comirtant, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinovac/CoronaVac и Sinopharm.
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