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Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin против коронавируса. Препарат фармацевтической компании Bharat Biotech разрешен для вакцинации лиц старше 18 лет, сообщается в Twitter ВОЗ.

Применять индийскую вакцину Covaxin рекомендуется для лиц старше 18 лет (кроме беременных женщин) с интервалом в четыре недели.

 

 

Вакцина Covaxin разработана в Индии Bharat Biotech на базе инактивированного вируса. Вводится внутримышечно, двумя дозами.

Ее эффективность составляет 77,8% против симптоматической болезни. Защита от нового варианта дельта оценивается в 65,2%.

Напомним, одобрение ВОЗ ранее получили вакцины Pfizer/Comirtant, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinovac/CoronaVac и Sinopharm.
ForUm

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