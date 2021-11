Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin против коронавируса. Препарат фармацевтической компании Bharat Biotech разрешен для вакцинации лиц старше 18 лет, сообщается в Twitter ВОЗ.

Применять индийскую вакцину Covaxin рекомендуется для лиц старше 18 лет (кроме беременных женщин) с интервалом в четыре недели.

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT