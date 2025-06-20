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Здоров'я

У США представили першу у світі вакцину зі 100% захистом від ВІЛ

У США представили першу у світі вакцину зі 100% захистом від ВІЛ

 Сьогодні у Сполучених Штатах було представлено революційний препарат під назвою Yeztugo, який заявлено як першу у світі вакцину, що забезпечує стовідсотковий захист від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), повідомляє Іndependent. Ця подія знаменує собою прорив у багаторічній боротьбі з однією з найруйнівніших пандемій в історії людства.

Препарат Yeztugo, розроблений після майже 20 років досліджень, призначений для ін'єкційного введення двічі на рік. Він уже успішно пройшов масштабні клінічні випробування, в яких взяли участь близько 7000 людей. Згідно із заявами розробників, вакцина повністю блокує передачу вірусу, навіть у випадках незахищеного контакту.

«Це дійсно має потенціал для припинення передачі ВІЛ», – заявив Грег Міллетт, директор з питань державної політики amfAR, Фонду дослідження СНІДу.

Очікується, що Yeztugo стане доступним у США до кінця поточного року, а потім буде представлений і в інших країнах. Цей препарат є найтривалішою і, як стверджується, найнадійнішою формою профілактики ВІЛ на сьогоднішній день, відкриваючи нові горизонти у стратегії боротьби з поширенням вірусу та його запобігання.

Однак багатообіцяючі перспективи цього інноваційного лікування затьмарені значними труднощами.

Незрозуміло, скільки людей у ​​США та за кордоном отримають доступ до нового потужного препарату для профілактики ВІЛ, Yeztugo.
Незрозуміло, скільки людей у ​​США та за кордоном отримають доступ до нового потужного препарату для профілактики ВІЛ, Yeztugo AP )

Потрясіння в системі охорони здоров'я США, включаючи скорочення фінансування державних установ охорони здоров'я та Medicaid, а також скорочення американської іноземної допомоги, спрямованої на боротьбу з ВІЛ, загрожують перешкодити широкому доступу до цього потенційно життєво важливого препарату.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

вакцинаВІЛСНІДвакцина від ВІЛ
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