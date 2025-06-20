У США представили першу у світі вакцину зі 100% захистом від ВІЛ

Сьогодні у Сполучених Штатах було представлено революційний препарат під назвою Yeztugo, який заявлено як першу у світі вакцину, що забезпечує стовідсотковий захист від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), повідомляє Іndependent. Ця подія знаменує собою прорив у багаторічній боротьбі з однією з найруйнівніших пандемій в історії людства.

Препарат Yeztugo, розроблений після майже 20 років досліджень, призначений для ін'єкційного введення двічі на рік. Він уже успішно пройшов масштабні клінічні випробування, в яких взяли участь близько 7000 людей. Згідно із заявами розробників, вакцина повністю блокує передачу вірусу, навіть у випадках незахищеного контакту.

«Це дійсно має потенціал для припинення передачі ВІЛ», – заявив Грег Міллетт, директор з питань державної політики amfAR, Фонду дослідження СНІДу.

Очікується, що Yeztugo стане доступним у США до кінця поточного року, а потім буде представлений і в інших країнах. Цей препарат є найтривалішою і, як стверджується, найнадійнішою формою профілактики ВІЛ на сьогоднішній день, відкриваючи нові горизонти у стратегії боротьби з поширенням вірусу та його запобігання.

Однак багатообіцяючі перспективи цього інноваційного лікування затьмарені значними труднощами.

відкрити зображення в галереї Незрозуміло, скільки людей у ​​США та за кордоном отримають доступ до нового потужного препарату для профілактики ВІЛ, Yeztugo ( AP )

Потрясіння в системі охорони здоров'я США, включаючи скорочення фінансування державних установ охорони здоров'я та Medicaid, а також скорочення американської іноземної допомоги, спрямованої на боротьбу з ВІЛ, загрожують перешкодити широкому доступу до цього потенційно життєво важливого препарату.