Смертным является тот грех, который остался нераскаянным.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Первый смертный грех – это гордыня. Гордость – самодовольное восхищение собственными достоинствами подленными или мнимыми. Овладев человеком, она отсекает его сначала от людей мало знакомых, потом от родных и друзей и, наконец, от самого Бога. Никто не нужен гордому, даже восторг окружающих его не интересует и только в себе самом он видит источник собственного счастья. Но, как и любой грех, гордость не приносит истинной радости. Внутреннее противостояние всему и всем иссушает душу гордого человека», – рассказал он.

Отец Андрей рассказал о втором смертном грехе – это зависть, такое расположение человеческого сердца становится стартовой площадкой для самых страшных преступлений, а также бесчисленного множества больших и мелких пакостей, какие люди делают только для того, чтобы другому человеку стало плохо или хотя бы перестало быть хорошо.

«Но даже если и не вырвется этот зверь наружу в виде преступления или конкретного поступка, то завистнику от этого легче не будет, ведь таким страшным мироощущением он просто преждевременно загонит себя в могилу, но даже смерть не прекратит его страданий. Потому что, после смерти зависть будет терзать его душу с еще большей силой, но уже без малейшей надежды на ее утоление», - пояснил он.

Третим смертным грехом священник назвал чревоугодие, которое создает рабство собственному желудку. «Оно может проявлять себя не только в безумном обжорстве за праздничным столом, но и в кулинарной разборчивости. В тонком различении оттенков вкуса предпочтений изысканных блюд простой пищи. С точки зрения культуры между грубым обжорой и утонченным гурманом пропасть, но оба они рабы своего пищевого поведения. И для того и для другого еда перестала быть средством поддержания жизни тела, превратившись в желаемую цель жизни души», - резюмировал он.

Четвертый смертный грех - грех блуда, включает в себя все проявления активности человека, вопреки естественному способу их осуществления в браке.

«Безпорядочная половая жизнь, супружеские измены, всевозможные извращения - все это различные виды проявления блудной страсти в человеке. Истоки ее лежат в сфере ума и воображения. Поэтому блуду Церковь относит и непристойные мечтания, просмотр порнографических и эротических материалов, рассказывание и слушание похабных анектодов и шуток, все то, что способно возбудить в человеке фантазии на сексуальную тему, из которых потом выростают грехи блуда», - сказал священник.

«Человек в гневе страшен. А между тем, гнев - свойство человеческой души, вложенной в нее Богом, для отвержения всего греховного и неподобающего. Этот полезный гнев был извращен в человеке грехом и превратился в гнев на ближних людей, порой по самым ничтожным поводам. Обиды другим людям, ругань, оскорбления, крики, драки, убийства - все это дела неправедного гнева», - рассказал священник.

Следующим грехом протоиерей Андрей Кобылецкий назвал алчность и корыстолюбие. «Иногда считают, что этим духовным недугом могут страдать исключительно богаты люди, уже обладающие богатством и стремящиеся его преумножить. Однако человек среднего достатка и малоимущий и совершенно нищий - все подвержены этой страсти, поскольку заключается она не в обладании вещами, материальными благами и богатством, а в болезненном и непреодолимом желании ими обладать», - отмечает клирик столичного храма.

«Унынием принято считать общее расслабление душевных и телесных сил, соединенных с крайним пессимизмом. Но важно понимать, что в человеке возникает в следствии глубокой рассогласованности и способности его души, ревностности, эмоционально окрашенного стремления к действию и воли. В обычном состоянии воля определяет для человека цель его устремлений, а ревностность является мотором, который позволяет двигаться к ней, преодолевая трудности. При унынии человек напрявляет ревностность на свое нынешнее, далекое от поставленной цели состояние, а воля оставшись без двигателя превращается в постоянный источник тоски о незбывшихся планах. Эти две силы унывающего человека вместо движения к цели тянут его душу в разные стороны, доводя ее до полного изнемождения. Такая рассогласованность является результатом отпадения человека от Бога, трагическое следствие попытки устремить все силы своей души к земным вещам и радостям, в то время как даны они нам были для устремления к радостям небесным», - сказал священник о последнем седьмом грехе.

В завершении отец Андрей напомнил об условности списка смертных грехов в православии, и добавил, что «любой грех несет угрозу и требует покаяние, и любой грех может быть прощен Богом».

«Смертным является тот грех, который остался нераскаянным. Господь примет и простит кающагося грешника. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Диавол не обладает никакой силой и властью над человеком верующим, ходящим в Церковь, исповедующимся, причащающимся». В Таинствах исповеди и причастия Бог дает человеку силы для борьбы со страстями. Господь Всемилостивый и Его милосердие безгранично. У Него нет задачи непременно наказать человека за малейшее отступления от буквы закона», - заключил протоиерей Андрей Кобылецкий.