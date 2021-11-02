также в разделеРелигия
Священник УПЦ рассказал о семи смертных грехах
Митрополит УПЦ рассказал, почему христианину не стоит хвастаться добрыми делами 4
В УПЦ считают, что идеология ПЦУ разделяет людей и страну 33
В УПЦ издали Акафист пророку Илие в новой редакции 10
Священник УПЦ рассказал об уровнях духовного развития человека 10
В УПЦ рассказали, можно ли умываться после помазания святым елеем 9
На Донбассе освятили восстановленный от артобстрела храм УПЦ 19
В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию, посвященную соборности Церкви 15
Священник УПЦ объяснил, почему важно молиться за умерших 8
Митрополит Антоний объяснил, как понять, кому можно доверять 8
Патриарх Кирилл рассказал о ежедневном «экзамене» для каждого православного 10
Епископ УПЦ дал оценку комментарию патриарха Варфоломея об исключении его имени из диптихов 13
На Ровенщине верующие УПЦ отметили 30-летие возрождения Межиричского монастыря 11
На Сумщине освятили новый храм УПЦ 9
В Черниговской области освятили новый храм УПЦ 12
В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце 9
Митрополит УПЦ рассказал, что объединяет православных верующих 10
На Днепропетровщине и Волыни освятили новые храмы УПЦ 10

В Черновицкой области активисты ПЦУ передали в суд документы, в которых указаны фамилии умерших людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, об этом рассказал настоятель Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви села Рынгач отец Серафим.

Отец Серафим показал судебный иск, где фигурируют умершие люди, якобы поддерживающие переход общины УПЦ села Рынгач в ПЦУ.

Ранее Хозяйственный суд Черновицкой области уже отказывался рассматривать иск ПЦУ о праве собственности на храм в Рынгаче. Теперь представители ПЦУ обратились в Новоселицкий районный суд с требованием отменить право собственности общины УПЦ на храм в Рынгаче.

«На этот раз в Новоселицкий районный суд они подали списки, в которых многие, по состоянию на сегодняшний день, умерли и были отпеты в нашем православном храме. И при жизни ни у кого из них не было желания переходить в ПЦУ», - поделился священник.

Отец Серафим напомнил, что три года назад в Рынгаче представители ПЦУ обманом собирали подписи в поддержку перехода в раскол. Впоследствии многие жители села отозвали свои подписи, узнав правду о том, кто и с какой целью их собирал.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5508 грн.
11
Теги