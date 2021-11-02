В Черновицкой области активисты ПЦУ передали в суд документы, в которых указаны фамилии умерших людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, об этом рассказал настоятель Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви села Рынгач отец Серафим.

Отец Серафим показал судебный иск, где фигурируют умершие люди, якобы поддерживающие переход общины УПЦ села Рынгач в ПЦУ.

Ранее Хозяйственный суд Черновицкой области уже отказывался рассматривать иск ПЦУ о праве собственности на храм в Рынгаче. Теперь представители ПЦУ обратились в Новоселицкий районный суд с требованием отменить право собственности общины УПЦ на храм в Рынгаче.

«На этот раз в Новоселицкий районный суд они подали списки, в которых многие, по состоянию на сегодняшний день, умерли и были отпеты в нашем православном храме. И при жизни ни у кого из них не было желания переходить в ПЦУ», - поделился священник.

Отец Серафим напомнил, что три года назад в Рынгаче представители ПЦУ обманом собирали подписи в поддержку перехода в раскол. Впоследствии многие жители села отозвали свои подписи, узнав правду о том, кто и с какой целью их собирал.