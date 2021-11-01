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Каша – это одно из первых блюд, которое включается в рацион подросшего малыша. Начинать прикорм педиатры советуют с овощного пюре или с каш. Выбор в пользу продуктов из второй группы обычно связан с тем, что ребенок плохо набирает вес.

На сайте интернет-магазина Панама представлены детские каши в разных формах:

  • молочные и безмолочные;
  • однокомпонентные и мультизлаковые;
  • без глютена:
  • с фруктами, ягодами, пребиотикам.

С чего начинать

Для первого знакомства подойдут безмолочные однокомпонентные варианты. Как правило, это гречка и рис. Они хорошо переносятся, не вызывают аллергии и не содержат глютен (клейковину), Это белок, который часто вызывает непереносимость из-за незрелости пищеварительного тракта ребенка и его иммунной системы. 

Безглютеновые монокомпонентные продукты выбраны для первого прикорма неслучайно. Клейковина – это особый класс белков, которые содержат клеящиеся вещества. Она склеивает ворсинки на поверхности кишечника и мешает правильному усвоению витаминов и минералов, содержащихся в пище.Также клейковина может вызывать аллергические реакции с характерными проявлениями – заложенность носа, покраснение и слезоточивость глаз, сыпь в уголках рта, першение в горле, тошнота, рвота. 

Преимущества продукции, изготовленной промышленным способом

Объем первой порции не должен превышать 1 чайной ложки, а предлагать ее следует в первой половине дня. При отсутствии негативной реакции постепенно увеличиваем объем до возрастной нормы. Лучше использовать варианты, изготовленные промышленным способом. В таком случае можно быть абсолютно уверенным, что злаки прошли правильную переработку и не содержат вредных для растущего организма веществ. Каждая мама стоит перед выбором – применять промышленные варианты или готовить это блюдо самостоятельно. Фабричная продукция изготовлена из злаков, которые выращены в условиях органического земледелия, без применения химических удобрений. Покупая в магазине пакетик с крупой, вы не знаете, в каких условиях она росла, а также какие вещества использовались для придания товарного вида и увеличения срока годности. 

После знакомства с гречихой и рисом следуем по списку – кукурузная, овсяная, пшеничная. Многие бабушки будут удивлены, что в этом списке отсутствует манка. 

Несмотря на скромную цену и подходящую консистенцию, педиатры и диетологи 

невысокого мнения о ее полезности. В ней много углеводов, но практически нет полезных витаминов и микроэлементов. Поэтому манка иногда рекомендуется детям с недостаточной массой, но в качестве прикорма практически не используется. 

Знакомимся с другими предложениями

Если малыш хорошо перенес изменения в рационе, усложняем задачу и предлагаем попробовать молочные, а затем и многокомпонентные варианты. Далее следуют комбинации с фруктами, ягодами, травами (например, с мелиссой). 

В эту группу продуктов также входят:

  • Молочно-злаковые смеси (вэллинг). По консистенции напоминает коктейль, который занимает промежуточное положение между молочными смесями и густыми кашами. Содержит весь комплекс необходимых для развития ребенка пищевых веществ в нужных количествах и правильном соотношении.
  • Растворимое печенье. Вводится в рацион примерно с 7 месяцев, выполнено на основе цельнозерновой муки, не содержит сахара, а сладость обеспечивают фруктовые добавки (яблочный сок). Также предлагают галеты с пребиотиками или с повышенным содержанием витаминов.
  • Пюре со злаками. Чаще всего, это комбинация фруктов и ягод с овсяными хлопьями или овсяной и рисовой мукой.

При введении в рацион каши внимательно следим за реакцией малыша. Если он отказывается от нового блюда, не настаиваем, но регулярно его предлагаем.

 
ForUm

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