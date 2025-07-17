Підготовка до швидкої передачі Patriot Україні вже триває - командувач силами НАТО в Європі

Підготовка до швидкого перекидання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україну вже ведеться. Про це заявив командувач силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич, інформує Reuters.

"Підготовка вже ведеться, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями з питання передачі Patriot. Мені дали вказівку діяти якомога швидше", — наголосив Гринкевич.

Ця заява підкреслює посилення міжнародних зусиль щодо зміцнення протипоповітряної оборони України на тлі триваючої агресії.

На тлі цих подій міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав країни НАТО активніше брати участь у закупівлі Patriot та іншої зброї для України. Це свідчить про зростаюче усвідомлення важливості колективних дій для підтримки обороноздатності України.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, зі свого боку, назвав "важливою ініціативою" заяву президента США Дональда Трампа про постачання зброї Україні "у великих масштабах". Це вказує на потенційну підтримку з боку Сполучених Штатів, яка може значно посилити оборонний потенціал України.

Очікується, що швидке розгортання додаткових систем Patriot суттєво зміцнить захист українського неба від повітряних загроз.