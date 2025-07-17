Зрадниця готувала удар рашистів по мерії Харкова

Контррозвідка СБУ затримала ще одну коригувальницю російських ударів по Харкову.

Фігурантка готувала новий удар рашистів по локації одного з підрозділів міськради. Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки, повідомляє СБУ.

Агенткою рф виявилася 45-річна місцева безробітна. Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.

Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.