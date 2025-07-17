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Війна

Зрадниця готувала удар рашистів по мерії Харкова

Зрадниця готувала удар рашистів по мерії Харкова

Контррозвідка СБУ затримала ще одну коригувальницю російських ударів по Харкову. 

Фігурантка готувала новий удар рашистів по локації одного з підрозділів міськради. Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки, повідомляє СБУ.

Агенткою рф виявилася 45-річна місцева безробітна. Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.

Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаХарківагентокупанти
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